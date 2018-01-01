تعليم الرياض تعمم استخدام برنامج ” راسل ” للتخلص من التعاملات الورقية

حمود العنزي(صدى):

وجهت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، قرارا لجميع الجهات التابعة لها، باعتماد وتطبيق برنامج ” راسل ” على جميع الإدارات ومكاتب التعليم.

وقال مدير عام التعليم بالرياض، الأستاذ حمد بن ناصر الوهيبي، أنه على الجميع التفاعل مع ذلك، و تسهيلا لذلك تم إضافة رابط البرنامج على الصفحة الرئيسية لموقع الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض؛ حيث يمكن طلب اسم مستخدم جديد بتعبئة النموذج المرفق مع التعميم ورفعه لإدارة الاتصالات.

وأشار أن الإدارة اعتمدت هذا التعامل الإلكتروني بهدف سرعة الإنجاز والتخلص من التعاملات الورقية توافقا مع التحول الوطني وتحقيقا لتطلعات الرؤية الطموحة 2030 .