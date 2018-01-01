بالصور.. الروبوت ” صوفيا ” تشارك في مهرجان العلوم والتكنولوجيا بالهند

نيودلهي(صدى):

تعد الروبوت صوفيا من أشهر الروبوتات في العالم، وقد منحتها المملكة الجنسية السعودية في خطوة لتعزيز الذكاء الاصطناعي.

وشاركت صوفيا في مهرجان العلوم والتكنولوجيا بالهند وارتدت الملابس الهندية خلال مهرجان “تكفيست” السنوي للعلوم والتكنولوجيا، وأشادت بالهند لكونها ضمن الدول التي تساهم في مجال التكنولوجيا.

وتقدم أحد الحاضرين بالحفل بطلب الزواج من صوفيا وقالت ” أرفض بأدب هذا العرض وشكرا لك على المجاملة ” .

وأشارت صوفيا إلى أنها تتحدث الإنجليزية والصينية فقط، وتسعى في الفترة القادمة أن تتحدث جميع اللغات.

يذكر أن صوفيا، روبوت شبيه بالبشر قامت بتصميمه شركة روبوتيكس بهدف التأقلم مع السلوك البشري والتعامل معهم، وهي تعرف بمنظرها وتصرفها الشبيه للبشر كما أنها تحاكي الإيحاءات البشرية وتعابير الوجه.

