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بالصور.. شابان يحولان سيارتهم إلى بسطة شاي متنقلة

بالصور.. شابان يحولان سيارتهم إلى بسطة شاي متنقلة
سالم المطيري(صدى):

أبتكر شابان مشروعا لتقديم ” شاي الجمر ” بطريقة مختلفة ومميزة، حيث قاما بتحويل سيارتهما إلى بسطة متحركة لتحضير الشاي، وأطلقا عليه اسم ” شاي عشه ” .
وتتنقل السيارة بين أحياء منطقة القصيم لتقديم الشاي، وقاما الشابان بتحويل محرك السيارة إلى موقد النار، وتحويل مكان السائق إلى مستودع.
ونال المشروع إعجاب العديد من محبي الشاي، وتشهد السيارة المتنقلة إقبال الكثير من المواطنين.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 7660 ] نشر منذ 27 دقيقة

الله يوفقهم ويرزقهم

لكن البلدية للاسف ما بتخليهم

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