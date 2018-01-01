بالفيديو.. وزير الإسكان يسلم مواطنا منزله ويوضح له مميزات الضمان
نقل مقطع فيديو متداول، أمس الأحد، مشهد يبرز تعاون وزير الإسكان ماجد الحقيل مع المواطنين وتفانيه في عمله، حيث أبرز المقطع لحظة تسليم الوزير أحد المواطنين، منزلًا ضمن مشروع ” إسكان ناوان ” ، بمحافظة المخواة، داعيًا له بالهناء والمباركة.
ونوه الوزير خلال الفيديو للمواطن، بأهمية الضمان المربوط بتشييد المنزل، وطمئنه بأن أي خلل يكتشفه خلال العام الأول، تتولى إصلاحه الجهة المنفذة.
وقال الوزير عبارات طمئنة للمواطن،” لو بدر أو حصل أي خلل وإن شاء الله ما يحصل مستقبلًا تنام وأنت مرتاح أنه فيه هالضمان “.
وزير الإسكان مع أحد المستفيدين .. شاهد بماذا أجاب الوزير .
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— أخبار الوطن (@News_Sa24) December 31, 2017
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 22705 ] نشر منذ 39 دقيقة
طيب