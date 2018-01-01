حرس الحدود يدعو لأخذ الحيطة والحذر من التقلبات الجوية خلال الأيام المقبلة

نايف السالم(صدى):

دعت قيادة حرس الحدود بمنطقة مكة المكرمة مرتادي البحر من الصيادين والمتنزهين وهواة الرياضات والرحلات البحرية, بأخذ الحيطة والحذر في ظل ما تشهده المنطقة من تقلبات جوية خلال الأيام المقبلة وفق ما أشارت إليه تقارير الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة, بوجود نشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية قد تصل إلى أقل من 2 كم, خاصة خلال النهار مع تواجد تشكيلات من السحب المنخفضة والمتوسطة الارتفاع قد تهطل منها أمطار.

وأوضح المتحدث الرسمي لقيادة حرس الحدود بمنطقة مكة المكرمة الرائد فارس بن مسفر المالكي، أن قيادة حرس الحدود بمنطقة مكة المكرمة جندت كافة طاقاتها لمواجهة أي طارئ لا قدر الله، وطالب مرتادي البحر بمتابعة نشرات الأحوال الجوية، واتباع تعليمات وارشادات حرس الحدود فيما يخص السلامة البحرية.

وأضاف أن رقم طوارئ حرس الحدود (994) في خدمتكم لأي بلاغ أو استفسار.