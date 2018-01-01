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    يناير

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  3. سائق يفقد السيطرة على سيارته ويصطدم بأخرى

سائق يفقد السيطرة على سيارته ويصطدم بأخرى




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