بالصور.. مدير جامعة الباحة يلتقي مدير ” هدف ” بالمنطقة

أحمد الزهراني(صدى):

التقى معالي مدير جامعة الباحة الدكتور عبدالله بن يحيى الحسين بمكتبه بالمدينة الجامعية بالعقيق أمس الأحد، مدير صندوق تنمية الموارد البشرية ” هدف ” بالمنطقة عبد الله بن شائق الغامدي.

ونوه الدكتور الحسين في بداية اللقاء بدور الصندوق على تنمية الشباب ودعمهم بما يستحقون والسعي إلى توفير وظائف تتناسب لحاجة سوق العمل حسب مؤهلاتهم وخبراتهم، وكذلك تطلعهم على الاستفادة من طاقاتهم بما يعود عليهم بالنفع ويكونوا مساهمين في بناء الوطن, مثنياً على جهود الصندوق، وما يقدمه من دعم للشباب وتوفير فرص العمل لهم وتأهيلهم من خلال البرامج التدريبية، متطلعاً بأن يكون هناك أوجه التّعاون ما بين الصندوق والجامعة ممثلة في مركز ريادة الأعمال.

من جانبه أوضح مدير صندوق الموارد البشرية ” هدف ” بالمنطقة أن الصندوق يقدم جميع خدماته وبرامجه بهدف تأهيل وتدريب وتوظيف الشباب والشابات عبر عدة برامج دعم موجهة للقطاع الخاص ولطالبي العمل، مستعرضاً برامج ومشروعات ومبادرات لدعم وتوطين الوظائف وزيادة إعداد الداخلين لسوق العمل وتأهيل طالبي العمل بالقطاع الخاص، بالإضافة إلى متابعة الوظائف المتاحة بالشركات والمؤسسات وتوطين الوظائف فيها، وكذلك ما قام به الصندوق في تطبيق وإعداد الدورات وورش العمل الخاصة.

