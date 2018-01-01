الأنصاري: تدخل واشنطن لحل الأزمة الإيرانية يرعب ” خامنئي “

طلال الضوي(صدى):

أشار سلمان الأنصاري رئيس لجنة شؤون العلاقات العامة السعودية – الأمريكية، اليوم الإثنين، إلى أن مناشدة الإخوان، والإيرانيون، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعدم التدخل لحل الأزمة الإيرانية يدل على أن التدخل سيزيد أزمتهم.

وقال ” الأنصاري” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” المفلسون من الإيرانيين والإخونج في واشنطن يناشدون ترامب بعدم التدخل في موضوع مظاهرات إيران؛ ويقولون بأن ذلك سيضر الحملة الشعبية أكثر مما يفيدها؛ هذا دليل بأن التدخل سيؤزم وضع الخامنئيين وبأنهم يكذبون ويعلمون أنهم يكذبون. بعد تصريح واشنطن تضاعفت عدد المدن المتظاهره أربعة أضعاف! ” .

يذكر أن المدن الإيرانية شهدت الأيام الماضية اندلاع تظاهرات؛ رافضة لسياسات إيران، والأوضاع الاقتصادية السيئة التي تمر بها، ويسعى النظام الإيراني إلى إخماد الاحتجاجات بالغازات المسيلة للدموع والمياه الساخنة، بالإضافة لقطع شبكات التواصل الاجتماعي.