بالفيديو.. قاضي صدام حسين ومحاميه يكشفان الملفات المغيبة

بغداد(صدى):

أكد القاضي منير حداد، القاضي الذي حكم على الرئيس العراقي الراحل صدام حسين بالإعدام، أن محاكمته كانت عادلة، نافياً وجود شبهة ظلم في حق ” صدام حسين “.

وأوضح خلال مداخلة له على فضائية ” روسيا اليوم ” ، أن محاكمة صدام شارك فيها 75 قاضياً ومدعياً عاماً من العرب السنة والاكراد، كما أنها نقلت على الهواء مباشرة وقد شاهد الجميع دفاع المتهمون عن أنفسهم بمنتهى الأريحية.

وأشار إلى أن المشكلة في المحاكمة، كانت كم بعثياً من أتباع صدام كانوا موجودين في المحكمة، قائلأ: ” من حاكم صدام كانوا من ضحاياه.

وفي نفس الوقت، رد المحامِ سليمان الجبوري، الذي تولى الدفاع عن النظام العراقي السابق، خلال مواجهته إياه على ” روسيا اليوم ” ببرنامج ” قصاري القول ” ، مؤكدأ أن تقارير الامم المتحدة أثبتت وجود أخطاء كبيرة فيها.

ولفت إلى شهود الإثبات عرضت عليهم صفقة لإطلاق سراحهم إذا شهدوا ضد صدام حسين، نافياً ما قيل عن قصف صدام لمدينة خليجية بالأسلحة الكيميائية، قائلاً إن إيران هي التي قصفت المدينة.