أهالي أحياء جدة يشتكون من الانقطاع المتكرر للكهرباء

نايف السالم(صدى):

قدم عددا من سكان أحياء جدة وشرق الخط السريع شكاوي من الانقطاع المستمر للكهرباء خاصة مع بدء فترة اختبارات الطلاب.

وأوضح عبدالله الجليفي أن معظم أحياء شرق الخط السريع تعاني من الانقطاع المستمر للكهرباء خصوصا بعد فترة منتصف الليل، وأشار أن الانقطاع يتسبب في تلف المواد الغذائية وعطل أجهزة التكييف، وتمتد الأضرار إلى حالات المرضى التي تستخدم أجهزة طبية كهربائية.

وقال المهندس إبراهيم الخزامي : ” هناك وسرقات للكابلات والعدادات والكبائن، فضلا عن تعديات كتمديد وصلات بشكل مخالف، وأكد أنه يتم التعامل مع السارقين من خلال الجولات الميدانية والتفتيشية.

وأضاف أن من أكثر الأسباب في انقطاع الكهرباء هو الخلل في مفتاح الطاقة بالعدادات حيث يتم استبدال المفاتح وإعادة التيار مجددا.