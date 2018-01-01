بالصور.. 40 أسرة منتجة تستفيد من مبادرة ” إبداع ” بمهرجان ” المجاردة أجمل “

أبها(صدى):

استفادت 40 أسرة منتجة من مبادرة ” إبداع ” ، التي تعتبر إحدى فعاليات المهرجان الشتوي بمحافظة ” المجاردة ” التابعة لمنطقة عسير.

وأوضحت المشرفة على المبادرة أسماء الشهري, أن المهرجان الذي يأتي تحت اسم ” المجاردة أجمل ” بات من أهم المهرجانات على مستوى منطقة عسير، نظراً للتنوع في فعالياته، وتلبيتها لمختلف اهتمامات المجتمع بجميع شرائحه وفئاته.

وعن ” إبداع ” أبانت الشهري أنها مبادرة تعنى بدعم الأسر المنتجة التي تعددت نشاطاتهن ما بين صناعة العطور والحرف الشعبية وصناعة الخوص وتصميم الأزياء الشعبية، والفن التشكيلي، وفن تصاميم الورق، والتصوير الفوتوغرافي، وتغليف علب الضيافة، وتزيين المباخر، وصناعة القهوة، وإعداد جميع أنوع المأكولات الشعبية والمشروبات.

وأشارت الشهري إلى التعامل الجيد الذي أظهرته العارضات من الأسر المنتجة مع زوار المعرض، مما أسهم في زيادة إقبال الزائرين لهذه الفعالية، لافتةً إلى أن مثل هذه الفعاليات تضيف كثيراً للأسر على مستوى تحسين منتجاتهم وتجويدها، وتطوير مهارات التعامل مع العملاء.

وأشادت الشهري بدور محافظة وبلدية المجاردة ودعمها الدائم للأسر المنتجة حيث قدمت البلدية التراخيص الصحية للأسر والتجهيزات الضرورية للمكان، كما تم تخصيص موقع دائم بمقر المهرجان للأسر المنتجة.