8346 زيارة منزلية نفذتها الفرق الطبية بصحة حائل خلال العام الماضي

علي العنزي(صدى):

نفذت وزارة الصحة عبر 9 مستشفيات بمنطقة حائل خلال العام الماضي 8346 زيارة منزلية، باشرها 11 فريقاً طبياً قدم خلالها خدماته الطبية المنزلية لـ 1001 مريض.

وقامت الفرق الصحية التابعة لإدارة وأقسام الطب المنزلي بصحة حائل والمستشفيات التابعة لها بإعادة تقييم التغذية لعدد 24 حالة NGT، وزيارة الحالات الحرجة للتغذية وإعادة تقييمها لعدد 24، وإعادة تقييم حالات التغذية لمرضى المكمل الغذائي.

وتقدم وزارة الصحة خدمات الرعاية الصحية المنزلية منذ عام 1430هـ وهي خدمات صحية يتم توفيرها للمرضى الذين تنطبق عليهم المعايير في جميع المناطق والمحافظات في منازلهم وبين أهلهم وذويهم من خلال فريق صحي مؤهل، مما يسهم بشكل فعال في استقرار حالة المرضى الجسمية والنفسية وراحة أهليهم وذويهم، كذلك يسهم في زيادة معدلات دوران السرير، مما يساعد على خدمة أكبر عدد من المرضى ويخفض التكاليف.

يذكر أن إدارات وأقسام الرعاية الصحية المنزلية في المناطق والمحافظات تقوم بتوفير الرعاية للمرضى بمشاركة أفراد عائلاتهم، وتوفير ما يحتاجه المرضى من أدوية ومستلزمات وأجهزة حسب الإمكانات والأنظمة مما له الأثر الإيجابي النفسي والاجتماعي والصحي.