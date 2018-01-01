” بتكوين ” تتراجع بعد تعافيها.. و ” ريبل ” تسجل مستوى قياسي جديد

عادل الحربي(صدى):

سجلت العملة الرقمية ” بتكوين ” ، اليوم الاثنين، انخفاضًا كبيرًا بعد تجاوزها 14 ألف دولار لفترة وجيزة خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وتراجعت ” بتكوين ” إلى 13650 دولارًا بنسبة 1.50% خلال التعاملات الصباحية لليوم.

وفي سياق متصل واصلت ” ريبل ” مكاسبها مسجلة مستوى قياسي جديد إلى 2.24 دولار بنسبة 7.30%، وتصبح ثاني أكبر عملة رقمية في العالم من حيث القيمة السوقية بعد تجاوزها ” إثريوم “.

و سجلت القيمة السوقية لـ” ريبل ” 86.8 مليار دولار، بعدما تجاوزت ” إثريوم ” التي سجلت 74.3 مليار دولار.