وصفة سحرية للتخلص من الرؤوس السوداء وشعر الوجه في 3 أيام

متابعات(صدى):

تعاني كثير من النساء من مشكلة الرؤوس السوداء وشعر الوجه الذي يجعل من مسألة الحصول على بشرة صافية و نظرة أمرا مستحيلا، لكن بفضل هذه الوصفة المنزلية ستتخلصين من هاذين العائقين، علما ان كل ما تحتاجينه هو استعمال هذه الوصفة لمدة 15 دقيقة و خلال 3 أيام ستحصلين على نتائج مبهرة و سحرية.

مقادير الوصفة:

أبيض بيضة

نصف ملعقة النشا

ملعقة سكر أسمر

طريقة استعمال الوصفة:

بعد فصل أبيض البيض ستحركيه جيدا ثم ضيفي ملعقة السكر واستمري في تحريك لغاية الحصول على خليط كريمي ثم أضيفي نصف ملعقة النشا حركي الخليط حتى يتمازج.

استعيني بفرشاة لوضع الماسك، دعيه يجف لمدة 10 حتى 15 دقيقة و بعد أن يجف تماما ابدأي بفرك وجك في الاتجاه المعاكس لنمو الشعر حتى تزيلي كافة الخليط

إستعملي الماسك لمدة 3 مرات في الأسبوع و ستحصلين على نتائج سحرية.