” الخضري ” توقع اتفاقية قرض إسلامي بقيمة 115 مليون ريال

علي القحطاني(صدى):

أعلنت شركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري ” الخضري ” ، أمس الأحد، توقيعها لاتفاقية قرض مع شركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري للاستثمار القابضة.

وأكدت ” الخضري ” أن هذه الاتفاقية أبرمت بضمان سند الأمر، حيث تبلغ قيمة التسهيلات 115 مليون ريال، لافته إلى القرض يهدف إلى تمويل رأس المال العامل وشراء أصول ثابتة للشركة.

وأوضحت أن القرض متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، مشيره إلى انها ستقوم بسداد مبلغ القرض بدون أي عمولات أو مصروفات خلال مدة لا تتجاوز 31 ديسمبر 2019.