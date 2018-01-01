مشروع ” سلام ” يستعرض مسيرة العمل خلال الفترة الماضية

نايف السالم(صدى):

يسعى مشروع ” سلام ” للتواصل الحضاري دائما إلى بناء صورة ذهنية إيجابية عن المملكة في مختلف أرجاء العالم.

وعقد مؤخرا اجتماع الهيئة الاستشارية للمشروع برئاسة المسرف العام، فيصل عبدالرحمن بن معمر بمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، بالرياض، واستعرض خلال الاجتماع العمل خلال الفترة الماضية وبحث آليات لرفع كفاءة أداء المشروع.

يذكر أن مشروع سلام أسس كبرنامج مستقل في مجال العلاقة مع المجتمعات العالمية، وهو أحد مبادرات مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني.