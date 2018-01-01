سوء الأحوال الجوية يغلق مينائي الإسكندرية والدخيلة لليوم الثاني على التوالي

القاهرة(صدى):

قررت هيئة ميناء الإسكندرية استمرار إغلاق بوغازي الإسكندرية والدخيلة أمام حركة الملاحة لليوم الثاني علي التوالي، نظرًا لسوء الأحوال الجوية وزيادة سرعة الرياح وارتفاع الأمواج.

وقال مصدر بالهيئة في تصريح له اليوم، إنه تقرر إغلاق البوغازين حرصًا على عدم اصطدام البواخر والسفن ببعضها أو بأرصفة الميناء وسلامة الملاحة البحرية، مؤكدًا انتظام عمليات الشحن والتفريغ وحركة دخول وخروج الشاحنات والحاويات وقطارات البضائع، وذلك على الرغم من إغلاق البوغازين، فيما تتعرض الإسكندرية حاليًا إلى نوة شديدة الأمطار تستمر لمدة يومين تصاحبها رياح غربية.