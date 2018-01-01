” التصنيع ” توافق على استحواذ ” ترونكس ” على ” كريستال ” مقابل مبلغ 6.27 مليار ريال

علي القحطاني(صدى):

أصدرت شركة التصنيع الوطنية بياناً اليوم الاثنين نشرته هيئة السوق المالية السعودية ” تداول ” كشفت فيه عن موافقة الجمعية العمومية للشركة على الاتفاقية المبرمة مع شركة ترونكس ليمتد أي. سي.

وأوضحت الشركة أن هذا الاستحواذ يتعلق بقيام الشركة الوطنية لثاني أكسيد التيتانيوم المحدودة ” كريستال ” ببيع الأعمال التجارية والأصول الخاصة بنشاط ثاني أكسيد التيتانيوم في المملكة العربية السعودية وخارجها لصالح شركة ترونوكس مقابل مبلغ 6.27 مليار ريال.

إضافة إلى إصدار 37.58 مليون سهم جديد من فئة (A) لشركة كريستال في شركة ترونكس والتي تمثل ما نسبته 24% من رأس مال شركة ترونكس بعد استكمال الصفقة.

وكشف البيان عن موافقة الجمعية على الأعمال والعقود والتي ستتم بين الشركة الوطنية لثاني أكسيد التيتانيوم المحدودة (كريستال) وشركة ترونكس ليمتد أي. سي. أن والتي لعضوي مجلس إدارة شركة التصنيع الوطنية مصلحة فيها وهما: طلال بن علي الشاعر (بصفته الشخصية)، وإبراهيم بن علي القاضي (باعتباره ممثلًا عن مؤسسة الخليج للاستثمار في مجلس إدارة شركة التصنيع الوطنية).

وذكرت أن طلال بن علي الشاعر يملك 1% من رأسمال الشركة الوطنية لثاني أكسيد التيتانيوم المحدودة (كريستال)، وإبراهيم بن علي القاضي ممثلاً لمؤسسة الخليج للاستثمار التي تملك ما نسبته 20% من رأسمال شركة كريستل، والترخيص لهذه التعاملات.