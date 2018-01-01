بورصة لندن تؤجل إدراج أسهم ” أرامكو “

لندن(صدى):

ذكرت وسائل إعلام بريطانية أن بورصة لندن أجلت قراراً إجرائياً يتعلق بقواعد التداول في سوق الأسهم، على خلفية سعيها للحصول على للفوز بإدراج شركة أرامكو” السعودية التي تقدر قيمتها بتريليوني دولار في البورصة.

وكانت هيئة السوق المالية البريطانية قد دخلت في مشاورات خلال يوليو الماضي، بشأن مقترحات حول إنشاء فئة استثنائية في سوق الأسهم؛ للسماح بإدراج الشركات السيادية دون التقيد بالشروط الحالية.

وتشترط القواعد المنظمة في بورصة لندن قيام الشركات المدرجة بتداول ٢٥٪ من أسهمها، ولكن “أرامكو” تسعى لإدراج ٥٪من أسهمها عبر اكتتاب أولي.