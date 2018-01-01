الحوثيون يعدمون 15 شخصا لرفضهم القتال بصفوفهم

فهمي محمد(صدى):

أعدمت مليشيا الحوثي الإيرانية، اليوم الاثنين، 15 شخصًا من أبناء ” تهامة ” في محافظة الحديدة؛ على خلفية رفضهم للانضمام إلى صفوفهم والقتال ضد الجيش اليمني.

ولجأت مليشيا الحوثي الإرهابية خلال الأيام الماضية إلى تجنيد الأطفال بعد اختطافهم من المدارس، لتعويض الخسائر التي لحقت بعناصرها، التي انهارت أمام غارات التحالف العربي، والجيش اليمني؛ لتُزيد من بشاعة انتهاكاتها في حق الشعب الإيراني.