هيئة النقل: انطلاق مشروع الحافلات الجديد بعد 4 أشهر

عادل الحربي(صدى):

أعلن رئيس هيئة النقل العام، الدكتور رميح بن محمد الرميح أن مشروع الحافلات سينطلق خلال الأشهر الأربعة القادمة.

وأشار الرميح إلى الإمكانيات الموفرة بالحافلات بهدف تقديم خدمة أفضل للمواطنين، وأكد أن مشروع الحافلات بمكة المكرمة في مرحلته الأولى يتميز بخدمة 55% لأحياء مكة ، بعدد 400 حافلة مقسمة إلى 240 حافلة عاجية و160 حافلة مفصلية. فضلا عن وجود مظلات وخدمات انتظار الركاب بجميع المحطات بعدد 450 محطة.

ومن جهة أخرى أكد إن مشروع حافلات مدينة جدة يتميز بوجود 4 مسارات للحافلات بمسار مخصص BRT بإجمالي طول 54.9 كلك و 54 محطة، بينما يوجد 4 مسارات للحافلات الرئيسية بطول 91.7 كلك وعدد 139 محطة.

بالإضافة إلى 21 مسارا لحافلات الخدمة بإجمالي طول 117.5 كلك وعدد 562 محطة.