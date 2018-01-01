بالصور.. هجوم مسلح على محل لبيع الخمور بمصر
استهدف مسلحون فجر اليوم الاثنين محل لبيع الخمور بمنطقة العمرانية التابعة لمحافظة الجيزة، جنوب العاصمة المصرية القاهرة.
وأسفر الحادث بحسب ما نشرته وسائل إعلام مصرية عن مقتل شقيقين، يملكان محل قطع غيار مجاور لمحل الخمور، وتربطهما صداقة بصاحب محل الخمور البالغ من العمر 60 عاماً.
وأوضحت مصادر أمنية، أن منفذا الهجوم كانا يستقلان توك توك، وأنهما أطلقا النيران من داخله، مستهدفين صاحب المحل، مشيرة إلى أن إطلاق النار من الجاني المسلح كان عشوائياً.
🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦[ عدد التعليقات: 2526 ] نشر منذ 2 ساعتين
اللهم انصر فخامة الرئيس السيسي المعظم
كجمغلو[ عدد التعليقات: 7660 ] نشر منذ 1 ساعة
لا حول ولا قوة الا بالله
سطام[ عدد التعليقات: 10 ] نشر منذ 1 ساعة
حسبي الله ونعم الوكيل
الله ينتقم منهم على قتل هذه النفس البريءه
ياليت يمسكونهم هؤلاء المجرمين الذين لا يعرفون الاسلام سوى اسمه
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 24780 ] نشر منذ 1 ساعة
محل بيع خمور🤔
حفيدة الفاروق عمررضي الله عنه[ عدد التعليقات: 106 ] نشر منذ 1 ساعة
قيل أصلحنا ما بيننا وبين الله فأصلح الله حال الرعيه.
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 22705 ] نشر منذ 45 دقيقة
طيب