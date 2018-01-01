بالصور.. هجوم مسلح على محل لبيع الخمور بمصر

القاهرة(صدى):

استهدف مسلحون فجر اليوم الاثنين محل لبيع الخمور بمنطقة العمرانية التابعة لمحافظة الجيزة، جنوب العاصمة المصرية القاهرة.

وأسفر الحادث بحسب ما نشرته وسائل إعلام مصرية عن مقتل شقيقين، يملكان محل قطع غيار مجاور لمحل الخمور، وتربطهما صداقة بصاحب محل الخمور البالغ من العمر 60 عاماً.

وأوضحت مصادر أمنية، أن منفذا الهجوم كانا يستقلان توك توك، وأنهما أطلقا النيران من داخله، مستهدفين صاحب المحل، مشيرة إلى أن إطلاق النار من الجاني المسلح كان عشوائياً.