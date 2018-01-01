  • الإثنين 1

    يناير

  1. الرئيسية
  2. عربية ودولية
  3. بالصور.. هجوم مسلح على محل لبيع الخمور بمصر

بالصور.. هجوم مسلح على محل لبيع الخمور بمصر

بالصور.. هجوم مسلح على محل لبيع الخمور بمصر
القاهرة(صدى):

استهدف مسلحون فجر اليوم الاثنين محل لبيع الخمور بمنطقة العمرانية التابعة لمحافظة الجيزة، جنوب العاصمة المصرية القاهرة.

وأسفر الحادث بحسب ما نشرته وسائل إعلام مصرية عن مقتل شقيقين، يملكان محل قطع غيار مجاور لمحل الخمور، وتربطهما صداقة بصاحب محل الخمور البالغ من العمر 60 عاماً.

وأوضحت مصادر أمنية، أن منفذا الهجوم كانا يستقلان توك توك، وأنهما أطلقا النيران من داخله، مستهدفين صاحب المحل، مشيرة إلى أن إطلاق النار من الجاني المسلح كان عشوائياً.


الوسوم:, , ,

6 تعليقات

[ عدد التعليقات: 7660 ] نشر منذ 1 ساعة

لا حول ولا قوة الا بالله

[ عدد التعليقات: 10 ] نشر منذ 1 ساعة

حسبي الله ونعم الوكيل
الله ينتقم منهم على قتل هذه النفس البريءه
ياليت يمسكونهم هؤلاء المجرمين الذين لا يعرفون الاسلام سوى اسمه

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *