إدارة الأهلي تلطف الأجواء بين ريبروف و داسيلفا

نواف السالم(صدى):

كشفت مصادر، اليوم ، عن محاولات إدارة النادي الأهلي، لتنقية الأجواء بين المدير الفني الأوكراني، واللاعب البرازيلي ليوناردو داسيلفا، قبل انتهاء أجازته وحضوره إلى جدة.

الجدير بالذكر أن الأجواء بين سيرغي ريبروف، واللاعب البرازيلي تشهد توترًا؛ نظرًا لتأخر انضمامه إلى التدريبات، وإطالة مدة الأجازة التي تم منحها له على خلفية إنهاء أمور شخصية في بلاده.

وقالت المصادرة إن إدارة النادي تسعى إلى إقناع المدير الفني بعدم التسرع في اتخاذ أي قرار ضد اللاعب خلال الفترة المقبلة، إلى أن يتم ايضاح الأمور، خاصة أن اللاعب أرسال خطابات رسمية إلى النادي توضح صحة موقفه.