” النقل ” : أسعار قطار الحرمين لم تحدد حتى الآن وجارٍ العمل على تحديدها

عادل الحربي(صدى):

نفى رئيس هيئة النقل العام، الدكتور رميح بن محمد الرميح، صحة أسعار تذاكر قطار الحرمين الشريفين التي يتم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد ” الرميح” ، أنه لم يتم تحديد أسعار التذاكر حتى الآن، مضيفاً العمل جارٍ على تحديد أسعار التذاكر لكي تكون مناسبةً، وتعكس حجم الخدمة المقدمة في هذا المشروع العملاق.

وأوضح أن رحلات الخدمة التجريبية لقطار الحرمين السريع ستتواصل خلال الأشهر القادمة وسيتم دعوة عدد من المسافرين لتجربة القطار والخدمات المقدمة فيه، لافتاً إلى أن هذه الرحلات ستتزايد تدريجيًّا لحين الوصول إلى التشغيل التجاري الكامل.