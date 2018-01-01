مفاوضات جديدة للنصر لتمديد عقود الثلاثي الدولي
بدأت إدارة نادي النصر، في مفاوضتها لتجديد عقود الثلاثي الدولي عمر هوساوي، يحيى الشهري، أحمد الفريدي.
ويسعى الأمير فيصل بن تركي، رئيس النادي، أثناء مفاوضاته، إلى تمديد عقود الثلاثي لمدة ثلاثة مواسم إضافية، على أن يكون للمتأخرات شأن كبير في المفاوضات للحصول عليها قبل توقيع العقود الجديدة.
نصروي[ عدد التعليقات: 1137 ] نشر منذ 2 ساعتين
اقولكم سددو الا عليكم وبعدين فكرو في الهياط والتجديد والتمديد عقود الثلاثي الدولي هو في دراهم الخزنة خاوية وكحيلان مغادر النصر وبيسيب لكم الجمل بما حمل ادعمو ناديكم ولو بمئة ريال من كل مشجع غيور
كجمغلو[ عدد التعليقات: 7660 ] نشر منذ 50 دقيقة
ملايين الريالات تذهب سدى