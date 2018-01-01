مفاوضات جديدة للنصر لتمديد عقود الثلاثي الدولي

نواف السالم(صدى):

بدأت إدارة نادي النصر، في مفاوضتها لتجديد عقود الثلاثي الدولي عمر هوساوي، يحيى الشهري، أحمد الفريدي.

ويسعى الأمير فيصل بن تركي، رئيس النادي، أثناء مفاوضاته، إلى تمديد عقود الثلاثي لمدة ثلاثة مواسم إضافية، على أن يكون للمتأخرات شأن كبير في المفاوضات للحصول عليها قبل توقيع العقود الجديدة.