” طباعة المصحف ” يوزع أكثر من 301 مليون نسخة من مختلف إصدارات المجمع

نايف السالم(صدى):

وزّع مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة خلال شهر ربيع الأول الماضي 1439هـ،(430ر263) نسخة من القرآن الكريم بمختلف الأحجام، والترجمات، والكتب الإسلامية، لمجموعة من الجهات الحكومية، والأهلية، والخيرية، إضافة إلى عدد من الهيئات الخيرية، وسفارات وقنصليات المملكة، في الخارج.

وأوضح تقرير صادر من المجمع عن توزيعاته خلال الشهر الماضي أنه تم توزيع (558ر251) نسخة من المصحف الشريف من مختلف الأحجام، و(750ر7) من ترجمات معاني القرآن الكريم بمختلف اللغات الأجنبية، و (122ر4) نسخة من الكتب الدينية .

وأضاف التقرير أن إجمالي ما وزعه المجمع منذ بداية توزيعه لإصداراته في الثالث والعشرين من شهر جمادى الأولى من عام 1405هـ، وحتى نهاية شهر ربيع الأول 1439هـ، وصل إلى (624ر738ر301) نسخة من مختلف الإصدارات.