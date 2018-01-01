مثيري الشغب يعكرون صفو احتفالات رأس السنة بألمانيا

برلين(صدى):

تعرض أفراد الشرطة في مدينة لايبتسيج الألمانية، أمس الأحد، إلى الاعتداء من قبل مثيري الشغب أثناء الاحتفال بليلة رأس السنة.

وقام عدد من مثيري الشغب استمروا في إلقاء الألعاب النارية والحجارة على أفراد الشرطة، بالرغم من إنذارهم عبر مكبرات الصوت ما دفع الشرطة بالتصدي إليهم بخراطيم المياه والقبض عليهم.

وكان تجمهر نحو 100 شخص حتى منتصف الليل في محيط حي كونفيتسر كرويتس بالمدينة الواقعة شرقي البلاد، وقاموا بإشعال عدد من حاويات القمامة وأشياء أخرى وإلقاء البعض منهم زجاجات وحجارة وألعاب نارية على مركبات الشرطة.