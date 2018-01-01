موقع ” ذي ناشيونال ” يشيد بحركة الإصلاح التي يقودها سمو ولي العهد

علي القحطاني(صدى):

أشاد موقع ” ذي ناشيونال ” ، بسلسلة التغييرات السريعة التي يقوم بها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، في المملكة، خاصة التغييرات الاقتصادية التي ظهرت في الميزانية الأخيرة.

ولفت الموقع في تقرير له، إلى الإجراءات التي نفذها سموه ضمن حركة الإصلاح ومنها: إنشاء مدن جديدة، والتوسع في استخدام التقنية، والسماح للمرأة بقيادة السيارة.

كما أوضح التقرير نتائج جهود سمو الأمير في إنعاش الاقتصاد خاصة بعد تقليص الاعتماد على النفط ودعم الإيرادات غير النفطية في الميزانية الأخيرة، مؤكداً أن وصول أسعار النفط إلى مستويات 75 دولارًا للبرميل، يساعد على ما يحقق رؤية المملكة ويحفظ حقوق الأجيال المقبلة.

و لفت التقرير، إلى أن حملة الإصلاح والقضاء على الفساد التي يقودها سمو ولي العهد، إضافة إلى كونه ضد حركات وتنظيمات العنف السياسي في المنطقة، وإطلاق التحالف الإسلامي الذي يضم أكثر من 40 ألف دولة ضد الإرهاب، كل هذا يساهم في زيادة شعبيته إلى حد كبير.