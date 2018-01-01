الأهلي يقبل بعقوبة ” العويس ” قبل إغلاق باب الاستئناف

نواف السالم(صدى):

قالت مصادر، اليوم الاثنين، إن الأطراف التي تم فرض عقوبات عليها فيما يخص أزمة انتقال الحارس محمد العويس إلى الأهلي، قررت عدم الاستئناف.

واشارت المصادر إلى أن الأطراف المعاقبة، وهم: الحارس، واللاعب تيسير الجاسم وعضو شرف أهلاوي، والنادي الأهلي وو سيط أعمال اللاعبين تركي الزهراني، قرروا قبول العقوبات التي تم فرضها عليهم.

يجدر الإشارة إلى أن بعد انتهاء الـ 24 ساعة، اليوم، لا يجوز لأطراف النزاع والأطراف المعاقبة رفع أي استئناف، أخر بهذا الشأن.