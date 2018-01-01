مرور الجوف يوقف أحد المفحطين بالقوة

على العنزي(صدى):

تمكن مرور الجوف من إيقاف سائق بالقوة الجبرية يمارس التفحيط، فضلا أن مركبته لا تحمل لوحات ، بعد رفضه التوقف لدوريات المرور.

وأشارت المرور أنه قد قام بعدد من المخالفات كالسير بدون لوحات وعكس اتجاه السير، والتفحيط كما رفض الوقوف لدوريات المرور، الأمر الذي قد يعرض حياته وحياة الآخرين للخطر.

واضطرت المرور أن توقفه بالقوة الجبرية، مؤكدة أنه لم يتم التهاون مع المخالفين.