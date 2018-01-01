خطر يهدد كوكب الأرض في السنوات المقبلة

واشنطن(صدى):

أشارت وكالة الفضاء الأمريكية ” ناسا ” إلى صور أقمار صناعية تظهر تصدع عددا كبيرا من الجبال الجليدية في أحد الأنهار الجليدية في القارة القطبية الجنوبية أنتاركتيكا، الأمر الذي يشكل خطرا كبير على العالم.

وأوضحت ” ناسا ” أن جزر الجليد ” بي -44 ” المنثقبة عن جزيرة ” بين ” أصبحت سرعة ذوبانها قياسية.

وأكد العلماء أن طول الجبل الجليدي الذي يذوب حاليا يبلغ 160 قدما فوق الماء .

وقال عالم مناخ أن هذه السنوات ربما تكون الأسوء فالقارة القطبية تتحرك بسرعة تجاه المحيطات الحارة مما يؤثر على الكوكب بشكل كبير.

وأوضح أن السنوات القادمة ربما تشهد جفاف جليدي وارتفاع منسوب المياه مما قد يتسبب في إغراق عدة قارات ودول