الاتحاد يستأنف تدريباته الأربعاء المقبل استعدادا لمواجهة الكوكب

ماجد محمد(صدى):

يستأنف فريق الاتحاد تدريباته الاعتيادية يوم الأربعاء المقبل، وذلك بعد الإجازة التي منحها الجهاز الفني للاعبين لخمسة بعد مباراة الفيصلي.

ويستعد الاتحاد لمواجهة فريق الكوكب، الأحد المقبل، ضمن الدور 32 من بطولة كأس الملك.

ومن جانبه أشار مدرب الفريق، التشيلي لويس سييرا، إلى انخفاض مستوى فهد المولد بعد عودته من التدريب البدني بنادي مانشستر يونايتد، بينما امتدح محمود كهربا، أملا أن يعود للتهديف مرة أخرى .

وأضاف أنه سيعمل على تجهيز الفريق بصورة أفضل مع استعاده المدافعين أحمد عسيري، وبدر النخلي، وياسين حمزة.

ومن المنتظر عودة لويس سييرا، خلال اليومين المقبلين من الخارج حيث يقضي أجازة قصيرة، بالإضافة إلى عودة الرباعي المحترف، المصري محمود كهربا، والكويتي فهد الأنصاري، والتشيلي كارلوس فيلانويفا، والتونسي أحمد عكايشي.