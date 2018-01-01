الاقتصاد: حصر 6 آلاف أرض وعقار مملوكين للدولة في 5 مدن

علي القحطاني(صدى):

أعلنت وزارة الاقتصاد والتخطيط، عن حصر 6092 أرضاً وعقاراً مملوكة للدولة في خمس مدن رئيسية، ضمن مبادرة حصر الأراضي البيضاء والمباني والمرافق المملوكة للجهات الحكومية، بهدف معرصة أوصل الدولة العقارية وتنظيمها.

حيث أخرجت كل جهة مخطط ” كروكي ” لجميع عقاراتها، واستخراج صكوك إلكترونية لأراضيها ومبانيها، واستخراج العنوان الوطني الخاص لكل عقار، والحصول على رقم مطالبة من شركة الكهرباء الخاصة بأراضيها التي عليها مبانٍ.