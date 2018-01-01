كهربا : مستمر مع الاتحاد حتى نهاية الموسم الحالي

نواف السالم(صدى):

أعلن المصري محمود عبد المنعم ” كهربا ” عن بقاءه في صفوف نادي الاتحاد حتى نهاية الموسم الحالي.

وقال كهربا : ” سأبقى في الاتحاد طالما أن (فيفا) لا يسمح للنادي بإبرام تعاقدات جديدة في فترة الانتقالات الشتوية.. أنا في حاجة ماسة إلى دعم الجماهير الاتحادية للعودة مجددا إلى مستواي المعهود، وبعض لاعبي الفريق يخشون من الجماهير بعد الضغط الذي تعرضت له “.

وأضاف : ” سأقدم كل ما في وسعي داخل الملعب، وعدم تسجيلي الأهداف سببه سوء الحظ .. يجب أن يعرف الجمهور أنني أغضب أكثر منهم على الخسارة، بطولة كأس ولي العهد العام الماضي جاءت بعد الدعم الكبير وتضافر الجهود “.

وتابع كهربا : ” جاءتني عروض بمبالغ مغرية من داخل المملكة وخارجها، لكنني فضلت الاستمرار مع الاتحاد .. وأثناء تعاقدي مع الاتحاد للمرة الثانية كان لدي مستحقات متأخرة ولم أتحدث عنها “.