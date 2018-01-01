تزامنًا مع بداية العام الجديد..المملكة تبدأ في تطبيق 4 إصلاحات اقتصادية

علي القحطاني(صدى):

تزامنًا مع بداية العام الجديد..المملكة تبدأ في تطبيق 4 إصلاحات اقتصاديةتشهد المملكة، اليوم الأثنين، مع بداية عام 2018، تطبيق 4 إصلاحات اقتصادية جديدة، تم الموافقة عليها خلال عام 2017.

وترصد ” صدى ” الـ 4 إصلاحات التي من المقرر تطبيقها بداية من اليوم.

1- تًحصل الهيئة العامة للزكاة والدخل، اليوم ، ضريبة القيمة المضافة التي تم فرضها على السلع والخدمات التي يتم شراؤها وبيعها من المنشأت بنسبة 5%.

2- وفي تمام الساعة الثانية عشر من منتصف ليل الليلة الماضية تم البِدء في تطبيق الأسعار الجديدة التي تم فرضها على البنزين.وأصبحت الأسعار بعد إضافة ضريبة القيمة المضافة كالتالي: بنزين 91 بـ 1.37 ريال للتر، وبنزين 95، بـ 2.4 ريال للتر، على أن تستمر أسعار الديزل والكيروسين كما كانت في السابق.

3- وبدأت وزارة الكهرباء في تطبيق التعريفة الجديدة لاستهلاك الكهرباء، وللمزيد من التفاصيل حول الأسعار الجديدة اضغط على الرابط..

4- وبداية من اليوم تقوم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بتطبيق المقابل المالي للعمالة الوافدة، حيث سيتم دفعه من المؤسسات عند إصدار أو تجديد رخصة العمل للوافد.

ومن المقرر أن تدفع المنشأت 3600 ريال سنويًا، عن كل عامل، إذا كان عدد العمالة الوافدة لا يزيد عن عدد العمالة السعودية، بينما تدفع 4800 ريال سنويًا عن كل عامل إذا زاد عدد العمالة الوافدة عن العمالة في المملكة.