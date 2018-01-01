تزامنًا مع بداية العام الجديد..المملكة تبدأ في تطبيق 4 إصلاحات اقتصادية
تزامنًا مع بداية العام الجديد..المملكة تبدأ في تطبيق 4 إصلاحات اقتصاديةتشهد المملكة، اليوم الأثنين، مع بداية عام 2018، تطبيق 4 إصلاحات اقتصادية جديدة، تم الموافقة عليها خلال عام 2017.
وترصد ” صدى ” الـ 4 إصلاحات التي من المقرر تطبيقها بداية من اليوم.
1- تًحصل الهيئة العامة للزكاة والدخل، اليوم ، ضريبة القيمة المضافة التي تم فرضها على السلع والخدمات التي يتم شراؤها وبيعها من المنشأت بنسبة 5%.
2- وفي تمام الساعة الثانية عشر من منتصف ليل الليلة الماضية تم البِدء في تطبيق الأسعار الجديدة التي تم فرضها على البنزين.وأصبحت الأسعار بعد إضافة ضريبة القيمة المضافة كالتالي: بنزين 91 بـ 1.37 ريال للتر، وبنزين 95، بـ 2.4 ريال للتر، على أن تستمر أسعار الديزل والكيروسين كما كانت في السابق.
3- وبدأت وزارة الكهرباء في تطبيق التعريفة الجديدة لاستهلاك الكهرباء، وللمزيد من التفاصيل حول الأسعار الجديدة اضغط على الرابط..
4- وبداية من اليوم تقوم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بتطبيق المقابل المالي للعمالة الوافدة، حيث سيتم دفعه من المؤسسات عند إصدار أو تجديد رخصة العمل للوافد.
ومن المقرر أن تدفع المنشأت 3600 ريال سنويًا، عن كل عامل، إذا كان عدد العمالة الوافدة لا يزيد عن عدد العمالة السعودية، بينما تدفع 4800 ريال سنويًا عن كل عامل إذا زاد عدد العمالة الوافدة عن العمالة في المملكة.
راكان الجهني[ عدد التعليقات: 230 ] نشر منذ 2 ساعتين
قاطعوا هيئة الترفية والسينما وحضور المباريات في الملاعب وغير ذلك ، وفّروا الفلوس ،
ما للتقشف إلا تقشف أشد منه
كجمغلو[ عدد التعليقات: 7660 ] نشر منذ 1 ساعة
نسأل الله ان يلطف بنا وبكل ضعيف
العبيوي[ عدد التعليقات: 45 ] نشر منذ 1 ساعة
حسبي الله ونعم الوكيل
الهاوي[ عدد التعليقات: 117 ] نشر منذ 1 ساعة
الشعب طفران مو حول سنيما
نجر بن محماس[ عدد التعليقات: 355 ] نشر منذ 54 دقيقة
اهم شيئ العماله تطلع برى البلد… خاصه من طقه طوني
فوفو[ عدد التعليقات: 17 ] نشر منذ 42 دقيقة
لطفك يارب علي كل فقير وانت الرزاق فليس بعدك شي
فوفو[ عدد التعليقات: 17 ] نشر منذ 36 دقيقة
الرزق مكتوب من رب العباد وانت في بطن امك فلا تقلق الرازق هو الله سوا كان هنا او حتى جحر نمل
وَاعْلَمْ أَنَّ الأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَى أَنْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ ، وَلَوْ اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ ، رُفِعَتِ الأَقْلَامُ وَجَفَّتْ الصُّحُفُ )