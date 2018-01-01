محافظ ينبع يسلم 50 وحدة من الأسكان الخيري لمستحقيها

نايف السالم(صدى):

سلّم محافظ ينبع المهندس مساعد بن يحيى السليم أمس , 50 وحدة من الأسكان الخيري الذي أقيم على نفقة شركة سابك ممثلة بصندوق بر سابك , وذلك للمستفيدين في مركزي خمال ونبط (قرية أبو شكير) بحضور أمين صندوق بر سابك سليمان الحصين .

وأثنى محافظ ينبع على الدور الرائد الذي تقوم به عدد من الشركات العاملة في مدينة ينبع فيما يتعلق بالمسؤولية الاجتماعية , مشيداً بمبادرة شركة سابك في تنفيذ عدد من الوحدات السكنية الخيرية في ينبع وعدد من المراكز وتجهيزها وذلك في أطار المسؤولية الاجتماعية.

ومن جانبهم أعرب عدد من المستفيدين عن شكرهم لمجلس المسؤولية الاجتماعية بالمحافظة ولشركة سابك على هذه البادرة الطيبة في توفير مساكن خيرية للمحتاجين.