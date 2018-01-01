الأهلي مهدد بحسم ست نقاط بسبب ” المزيني “

نواف السالم(صدى):

تبحث إدارة النادي الأهلي، ملف اللاعبين الأجانب قبل حلول فترة الانتقالات الشتوية الخميس المقبل، وذلك خلال اجتماع رئيس النادي الأمير تركي محمد العبدالله الفيصل، ونائبه طارق كيال، مع مدرب الفريق الأول لكرة القدم الأوكراني سيرجي ربيروف.

من جانبهم، أعربت جماهير النادي الأهلي عن ضرورة تغيير المدرب ربيروف، خاصة بعد هزيمة الأهي أمام نادي النصر، مرجحين إسناد المهمة لمدرب الفريق الأولمبي بالنادي المدرب الإيطالي فابيو لوبيز في مرحلة انتقالية، لعد وجود وقت للبحث عن مدرب جديد.

في سياق آخر، تترقب أروقة النادي الأهلي، رد فعل اللاعب أحمد المزيني تجاه إلزام لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم دفع 65 ألف ريال لمصلحة الاتحاد، و مليون و200 ألف ريال لوكيل الأعمال أحمد المزيني، لأنه في حالة تجاهله السداد سيتضرر ناديه بحسم ست نقاط من رصيد الفريق ومن ثم منعه من التسجيل.