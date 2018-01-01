احذر الأعواد القطنية تسبب ثقب طبلة الأذن

واشنطن(صدى):

أكدت دراسة في الولايات المتحدة أن أعواد التنظيف القطنية تتسبب في ثقب طبلة الأذن، مشيرة إلى ما يقرب من 66% من المصابين بثقب في طبلة الأذن قد استخدموا أعواد التنظيف القطنية.

وقال طبيب الأنف والأذن والحنجرة في جامعة تورونتو، إيريل كارنويل، أن غالبية الإصابات تقع بسبب محاولة المرضى التخلص من شمع الأذن، مؤكدا أن ثقب الأذن قد يؤدي إلى فقدان السمع.