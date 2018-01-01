احذر الأعواد القطنية تسبب ثقب طبلة الأذن
أكدت دراسة في الولايات المتحدة أن أعواد التنظيف القطنية تتسبب في ثقب طبلة الأذن، مشيرة إلى ما يقرب من 66% من المصابين بثقب في طبلة الأذن قد استخدموا أعواد التنظيف القطنية.
وقال طبيب الأنف والأذن والحنجرة في جامعة تورونتو، إيريل كارنويل، أن غالبية الإصابات تقع بسبب محاولة المرضى التخلص من شمع الأذن، مؤكدا أن ثقب الأذن قد يؤدي إلى فقدان السمع.
كجمغلو[ عدد التعليقات: 7660 ] نشر منذ 3 ساعات
ما نرتاح الا نستخدمها للاسف
رغم انا ندري انها خطيرة
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 24780 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يرحمك يبوزيان
كان ينظف أذانه بسكرووووب ولا مفتاح الدوووق
وماشاءالله علية
رادار الله يرحمه
يلقط سوالفنا لقط🤗🤗🤗
عذآب الرحيل[ عدد التعليقات: 2526 ] نشر منذ 1 ساعة
طبلة الأذن غشاء مخاطي لزج خفيف
أي احتكاك يسبب التهاب وربما ثقب طبلة الأذن
وووو يتم الدخول في حسابات معقدهـ
بنت النور[ عدد التعليقات: 516 ] نشر منذ 29 دقيقة
ضروري من استخدامه من فتره لاخرى ولكن بحذر