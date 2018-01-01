الاتحاد يسعى لإغلاق قضية مستحقات ” ترويسي “

نواف السالم(صدى):

ذكرت مصادر مطلعة أن إدارة نادي الاتحاد تسعى للتواصل مع اللاعب الأسترالي جيمس ترويسي؛ بشأن مستحقاته المالية لدى الفريق.

حيث تهدف إدارة الاتحاد إلى الوصول لتسوية مرضية للطرفين، بأن يتم تحديد تواريخ محددة لسداد مستحقات اللاعب مع الالتزام بالسداد في الموعد المحدد.

وبذلك تقوم الإدارة برفع خطابا استثناء لـ ” فيفا ” لتمنحها الضوء الأخضر للتسجيل خلال فترة الانتقالات الشتوية. وأشارت المصادر أن الفيفيا ألزمت إحدى لجانه النادي بسداد مبلغ مليون يورو، قبل أن يستأنف ترويسي القرار في محكمة الكأس ويحصل على مليون و900 ألف يورو.