4 مناطق يدخلون دائرة الإنذار المبكر بسبب الأمطار الرعدية

تركي السالم(صدى):

أصدر النظام الآلي للإنذار المبكر التابع لهيئة الأرصاد، صباح اليوم، أربعة إنذارات على مناطق مختلفة وهي: جازان، عسير، الباحة، المنطقة الشرقية.

وتتشكل السحب المنخفضة والمتوسطة الارتفاع ، تتخللها سحب رعدية ممطرة تصحب بنشاط الرياح السطحية، على الأجزاء الساحلة في منطقة جازان، بدءتً من الساعة 12 ظهر اليوم وحتى الواحدة من صباح غد الثلاثاء.

كما يتوقع هطول أمطار رعدية تصحب بنشاط الرياح السطحية، على الأجزاء الساحلية في عسير، وكذلك في منطقة الباحة، وذلك بدءاً من الحتدية عشر صباح اليوم وحتى التاسعة مساءاً.

وفي المنطقة الشرقية، تديداً بالدمام و الظهران والأجزاء المجاورة لها والجنوبية من المنطقة، فيستمر تدني الرؤية الأفقية بسبب الضباب، حتى الساعة الـ12 ظهر اليوم.