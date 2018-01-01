بعد 5 أعوام.. المحكمة تحدد الجلسة الأخيرة في قضية ” ضحية التكميم “

راشد آل شريه(صدى):

استمع ناظري قضية ضحية التكميم بمستشفى الملك خالد بنجران، في جلستها أمس الاحد، إلى أقوال طبيبين جديدين من المستشفة، فيما حضر بعض المتهمين شخصياً، وسلَم آخرون أقوالهم الأخيرة عبر وكلائهم الشرعيين.

وأشارت مصادر، إلى أنه سيتم تحديد موعد نهائي في الجلسة المخصصة للنطق بالحكم بعد مرور أكثر من 5 أعوام على حادثة وفاة الشاب ذياب آل جبار المعروفة لدى الرأي العام بقضية ” ضحية التكميم ” ، لحضور كافة المشاركين في الدعوى الذي بلغ عددهم 16 فردا من أطباء واستشاريين والطاقم الطبي الذي قام بإجراء العملية.

وأرجعت المحكمة سبب التأخير في صدور الحكم، إلى توجيه وزير الصحة السابق الدكتور عبدالله الربيعة بتشكيل الهيئة الصحية الشرعية بمنطقة نجران واعتماد أعضائها بترشيح من قبل وزارتي العدل والتعليم وأعضاء من وزارة الصحة، وعندما تم تأمين مقر للهيئة وبدأ عملها تم سحب كافة القضايا المنظورة لدى الهيئة الصحية بعسير ونقلها إلى نجران، ومن ثم أخذت قضية التكميم دورها في القضايا المسحوبة من عسير التي تجاوزت 50 قضية.