إدارة مهرجان الإبل تستبعد حالة عبث.. وحرمان مشارك لـ5 سنوات

عادل الحربي(صدى):

قررت إدارة مهرجان الملك عبد العزيز للإبل الثاني، استبعاد حالة قامت بالعبث في دق الشعل، وحرمان المشارك خمس سنوات من المشاركة في المهرجان، و المنع من تسلم جائزة الملك عبد العزيز لمزايين الإبل، نظرًا لما قام به من غش.

وتحذر الإدارة من التهاون في هذا الأمر، حاسمة الأمر، في ضرورة توفير الحماية والعدالة للإبل في المشاركة والتنافس، ومنع كل ما به غش وعبث.

وتستمر إدارة المهرجان، في إكمال مسيرة الرفق بالحيوان، وإتاحة المنافسة الشريفة، دون قبول أي حالة غش، وتزوير، لنقل تنظيم عالمي مميز، يرتقي لطموحات قادة المملكة.