اندلاع حريق بشقة في العاصمة المقدسة دون إصابات

نايف السالم(صدى):

تسببت توصيلة كهربائية تغذي إنارة طاولة جانبية في اندلاع حريق بشقة بالعاصمة المقدسة، وباشرت الجهات المختصة الحادث.

وقال الحساب الرسمي للمركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية “911” عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”،” توصيلة كهربائية تغذي إنارة طاولة جانبية تتسبب بـ اندلاع حريق بشقة في الدور الأول من عمارة خمسة أدوار بـ العاصمة المقدسة.

وأضاف:” الجهات المختصة باشرت الحادث وأخلت سكان العمارة وعددهم (٢٣) شخصاً ولا إصابات “