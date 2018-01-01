إحصائية تكشف نسبة العمالة الأجنبية في دول الخليج

علي القحطاني(صدى):

جاءت دول الخليج العربي على رأس العالم من حيث نسبة وجود العمالة الأجنبية على أراضيها.

أُصدرت بيانات عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون الخليجي، أمس الأحد، تشير إلى وجود 20 مليون عامل في دول المجلس.

ووصلت نسبة العمالة الوافدة الأجنبية في 5 دول خليجية وهي ” السعودية، البحرين، الكويت، سلطنة عمان، قطر ” ، 69.3 ٪؜ بواقع ثلثي العمالة حتى نهاية عام 2016.