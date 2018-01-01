إحصائية تكشف نسبة العمالة الأجنبية في دول الخليج
جاءت دول الخليج العربي على رأس العالم من حيث نسبة وجود العمالة الأجنبية على أراضيها.
أُصدرت بيانات عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون الخليجي، أمس الأحد، تشير إلى وجود 20 مليون عامل في دول المجلس.
ووصلت نسبة العمالة الوافدة الأجنبية في 5 دول خليجية وهي ” السعودية، البحرين، الكويت، سلطنة عمان، قطر ” ، 69.3 ٪ بواقع ثلثي العمالة حتى نهاية عام 2016.
كجمغلو[ عدد التعليقات: 7660 ] نشر منذ 3 ساعات
نسبه جدا مهوله
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 24780 ] نشر منذ 2 ساعتين
كااااااارثة😨