7911 إصابة عمل خلال 9 أشهر الأولى لعام 2017

عادل الحربي(صدى):

بلغ عدد مصابين العمل في الربع الثالث لعام 2017، 7911 إصابة خلال التسعة أشهر الأولى، منهم 3601 في قطاع البناء والتشييد بنسبة 54%، ويليها الصناعات التحولية بعدد 1561 إصابة، ثم قطاع التجارة بعدد 1387 إصابة.

وجاء قطاعي الزراعة والصيد في المركز الأخير بعدد 46 إصابة عم، بناءا على ما ذكرته الإحصائيات.

وأوضحت مصادر مطلعة أن المنطقة الشرقية تصدرت قائمة ترتيب المناطق؛ لوجود 1911 إصابة في كافة أنشطة المنشآت، بينما جاءت منطقة مكة المكرمة/ جدة بعدد 1637 إصابة، و تليها الرياض بعدد 1567 إصابة عمل، ثم محافظة الدوادمي والجوف في أخر الترتيب بعدد إصابة واحدة لكل محافظة.

يذكر أن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية قد شنت حملة توعوية بعنوان ” تأكد من أجرك.. لا ينقص تعويضك “، بهدف الحفاظ على حقوق كافة العاملين سواء من المواطنين أو المقيمين، كما أن هذا الإجراء يضمن حقوق العاملين كمعاشات أو تعويضات عن إصابات العمل أو تعويضات عن التعطل عن العمل أو معاشات أفراد عائلاتهم بعد وفاتهم .