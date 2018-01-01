” الرويشد ” يهاجم إدارة الاتفاق.. ويؤكد: النادي يمر بموقف صعب

ماجد محمد(صدى):

انتقد الدولي السابق في الاتفاق جمال الرويشد، ابعاد نادي الاتفاق، كلًا من صالح خليفة وسمير هلال، عن ممارسة مهام اللجنة الفنية المخصصة للفريق الكروي الأول، بشكل مفاجيء.

وطالب ” الرويشد ” إدارة النادي بتوضيح أسباب قرار إلغاء مهام اللجنة الفنية، قائلًا: ” لا يختلف اثنان أن خليفة وهلال من أهم الأسماء التي أوصلت الاتفاق الى منصات التتويج ويملكان خبرات فنية وإدارية كبيرة ” .

وأشار إلى أن استبعادهما يفسر بأن الإدارة قد اتخذتهما ” شماعة ” لتعليق إخفاقاتهم عليها، موضحًا أن النادي شهد إخفاق في عدد من الملفات التعاقدية مع المدربين واللاعبين المحليين وغير السعوديين والتي أهدرت اموال النادي، واصفًا التعاقدات بأنها فاشلة.

ولفت إلى أن الاتفاق يمر الأن بموقف صعب، ويواجه تهديد بالهبوط، مطالبًا الإدارة بوضع سقف عال لمكافآت الفوز، موضحًا أن الهبوط يؤدي إلى تقليص الموارد المالية بما نسبته 80 %.

ووجه الحديث لإدارة الاتفاق قائلًا: ” الادارة يجب تتدارك الأخطاء وأن لا تغفل سلبيات التعاقدات الفاشلة وأن تمد يدها مع الاتفاقيين خصوصا وان الادارة تنقصها الخبرات الفنية والادارية الرياضية لأن جميعهم رجال أعمال ” .