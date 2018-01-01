بعد تأكد رحيله عن الأهلي.. عرضين لـ ” عبد الشافي ” أحدهما مصري

نواف السالم(صدى):

اشارت مصادر، إلى أن مدافع الأهلي محمد عبد الشافي، في طريقه إلى الانتقال من النادي خلال الانتقالات الشتوية.

وقالت المصادر إن اللاعب المصري تلقى عرضين أحدهما من مصر والأخر من نادي سعودي، موضحًا أن عبد الشافي يفضل اللعب في صفوف النادي السعودي.

يجدر الإشارة إلى أن الأمير تركي الفيصل، رئيس مجلس إدارة نادي الاهلي، وجه رسالة إلى عبد الشافي بتحسين مستواه خلال الفترة القادمة، وحصل ” عبد الشافي ” خلال فترة احترافه بصفوف الأهلي على 4 بطولات، هم دوري المحترفين، وكأس ولي العهد، وكأس خادم الحرمين الشريفين، وكأس السوبر.