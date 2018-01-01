أسماء الشهداء تتوج قاعات الاختبارات في جازان

تركي السالم(صدى):

قامت عدد من مدارس مكتب التعليم في صامطة بمنطقه جازان، بتزيين وجهات قاعات الاختبارات، والتي انطلقت أمس، متوجينها بأسماء شهداء الواجب، كما قاموا بتسمية القاعات بأساميهم، وتم تعليق نبذة مختصرة عن تضحيات الشهيد وبطولاته.

وتأتي هذه المبادرة من عدد من قادة مدارس المكتب، تكريمًا لأدوار الشهداء البطولية والتضحيات الجمة التي قام بها هؤلاء الأبطال.

وأشاد القادة التعليميين على مستوى مكاتب وإدارة التعليم بالفكرة، ونادوا بضرورة تعميم المبادرة على كل المدارس، مؤكدين أن تكريم الشهداء وتعظيمهم واجب وطني.