” التجارة ” تعلن حالة الاستنفار قبل تطبيق ” القيمة المضافة “
الاقتصاد الوطني يدخل مرحلة جديدة مع بدء تطبيق ” القيمة المضافة ”
أعلنت وزارة التجارة، مساء أمس، حالة الاستنفار لمراقبة محطات الوقود التي قد تستغل الساعات الثلاثاء الأخيرة من قبل تطبيق ضريبة القيمة المضافة بغية تحقيق أرباح.
ويدخل الاقتصاد الوطني مرحلة جديدة بدءاً من اليوم الإثنين، مع بدء تطبيق الضريبة على السلع والخدمات، بالإضافة إلى زيادة تعريفة الطاقة.
يذكر أن 90073 منشأة قد سجلت في الضريبة، حتى مساء أمس الأحد.
jamalco[ عدد التعليقات: 5769 ] نشر منذ 19 دقيقة
بعد وقع الفاس في الراس عقبه ما ينفع الصوات
ابو عمار[ عدد التعليقات: 15037 ] نشر منذ 9 دقائق
اخذو اللي بتاخذون وعطونا اللي بتعطون يعني منكم واليكم