” حساب المواطن ” يوضح وضع السجناء والموقوفين في الاستفادة من البرنامج

نايف السالم(صدى):

تمنع المادة السابعة من لوائح وأنظمة ضوابط الدعم المقدم خلال حساب المواطن، السجناء والموقوفين الانتفاع من برنامج حساب المواطن.

كما يؤكد نص المادة أن من يقيم إقامة دائمة في أي من المراكز الإيوائية الحكومية أو غير الحكومية المدعومة من الدولة لا يحق له حق الانتفاع أيضًا.

وجاء في نص المادة نفسها أنه يجوز لمن تتوفر فيه المتطلبات الواردة في المادة الخامسة من أفراد أسر السجناء والموقوفين، التقدم بطلب مستقل للحصول على حق الانتفاع من خلال إنشاء حساب إلكتروني باسمه وإنهاء إجراءات التسجيل.

كما جاء في المادة السادسة أن المستفيد يجب أن يكون مقيم دائم داخل المملكة خلال فترة الاستفادة من البرنامج، وفي حال وجوده خارج المملكة لفترة تجاوزت الـ90 يومًا متفرقة أو متصلة سيتم خصم جزء من الاستحقاق الفعلي بحسب عدد الأيام التي يقضيها خارج المملكة عن كل يوم إضافي عن هذه المدة.